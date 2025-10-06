Miercuri, 8 octombrie, de la ora 18.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și HC Zalău, joc din cadrul etapei a 6-a din Ligii Florilor MOL. Un meci între vecinele de județ, două echipe care se cunosc bine, disputând multe meciuri directe, fie ele amicale, fie în competițiile oficiale.

În ultimele cinci jocuri oficiale, Minaur a obținut două victorii, a pierdut dedouă ori, iar ultimul meci dintre cele două echipe s-a terminat la egalitate (25-25, la Zalău, pe 5 mai în acest an). Zalău are o singură victorie în acest sezon, la Galați, acolo unde și Minaur s-a impus chiar etapa trecută. Băimărencele au două meciuri câștigate, celălalt fiind cu Craiova. Nici acesta nu va fi un meci ușor, pentru că Zalău se agață de tot ceea ce i se permite să se agațe, luptă de la început la sfârșit, iar această muncă este uneori răsplătită. În plus, nici nu are nimic de pierdut.

Echipa din Zalău se bazează pe un joc pe pătrunderi în atac și joc cu pivotul, motiv pentru care obține și multe aruncări de la 7m. În cele cinci meciuri de până acum au avut 45 de aruncări de la 7m (37 transformate). Minaur a avut și ea 32 (25 transformate).

Apoi urmează o întrerupere și meciuri în EHF Euro Cup, competiție pentru echipele naționale la care participă grupările calificate direct la Euro 2026. De la Minaur a fost convocată portarul Yulyia Dumanska. România va juca două partide, cu Norvegia (15 octombrie, la Larvik) și cu Polonia (19 octombrie, la Craiova).

Minaur își cunoaște și adversara din turul III al EHF European League, Horsens (Danemarca), care a trecut de Armada Praxi Yalikavaspor (Turcia) – 24-25 și 40-23 (scor general 64-48). Primul meci va fi în deplasare, pe 9 noiembrie, iar returul acasă o săptămână mai târziu. Învingătoarea dublei manșe se califică în grupe.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare

Portar: 53. Yuliya Dumanska (5/2), 16. Clara Beatrice Preda, 85. Daria Maria Tocaciu (5/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (5/24), 15. Denisa Romaniuc (5/0)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (5/16), 6. Emilia Anna Galinska (4/8), 24. Maria Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (4/2), 4. Sorina Florentina Brîndușa, 33. Amelia Julia Lundback (5/23), 84. Dziyana Ilyna (5/7), 8. Teodara Lavinia Damian

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (5/11), 14. Mălina Maria Avădanei (3/0), 99. Anca Georgiana Mițicuș (5/0)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (5/17), 25. Eliza Lăcusteanu (5/1)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (5/33), 17. Andriyana Naumenko (4/2)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Lotul echipei HC Zalău

Portari: 1. Ioana Niță, 12. Sara Rus, 16. Andreea-Vasilica Năstasă

Jucătoare de cîmp: 3. Alexia Niță (25), 5. Mioara Bianca Ciubotaru (3), 6. Ioana Dănilescu, 8. Iulia Diana Sava (17), 9. Andreea Mărginean (1), 10. Alexandra Mihaela Orșivschi (5), 11. Marina-Lorena Verdeș, 14. Mouna Jlezi (10), 15. Aya Ben Abdallah (16), 18. Bianca Maria Vintilă (20), 19. Adelina Mihaela Iordache (11), 20. Ioana Beatrice Bălăceanu (13)

Oficiali: Gheorghe Tadici, Ileana Hosu, Goran Kurtes, Daniela Morari

Etapa a 6-a

Dunărea Brăila – Corona Brașov: 27-30 (jucat în devans)

CS Minaur – HC Zalău (miercuri, 8 octombrie, 18.00). Arbitri: Ninel Costache (București) – Adrian Vasile (Ploiești). Observator: Adrian Rucoi (Târgu Mureș)

CSM Slatina – CSM Galați (miercuri, 8 octombrie, 18.00). Arbitri: Evghin Ali (București) – Florin Mihordea (Târgoviște). Observator: Gheorghe Bejinariu (Pitești)

CSM București – SCMU Craiova (duminică, 12 octombrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Adrian Georgescu – Mihai Moldoveanu (Constanța). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Târgu Jiu (miercuri, 22 octombrie)

Rapid București – Gloria Bistrița (miercuri, 29 octombrie)

Clasament

Corona Brașov – 12p (198-149) – 6 Gloria Bistrița – 8p (128-91) – 4 CSM București – 8p (137-121) – 4 SCM Rm. Vâlcea – 4p (125-111) – 4 Dunărea Brăila – 4p (133-138) – 5 SCMU Craiova – 4p (110-116) – 4 CSM Slatina – 4p (141-147) – 5 Minaur Baia Mare – 4p (146-153) – 5 CSM Târgu Jiu – 4p (128-147) – 5 Rapid București – 2p (111-116) – 4 CS HC Zalău – 2p (121-141) – 5 CSM Galați – 0p (116-164) – 5

Restanțe etapa 5

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (joi, 9 octombrie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Marian Drăghici – Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Adina Ion (București)

SCM Universitatea Craiova – Rapid București (joi, 9 ocombrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Claudiu Belean (Tg. Mureș) – {tefan Hendrea (Baia Mare). Observator: Marian Mărgărit (Ploiești)

Gloria Bistrița – HC Dunărea Brăila (joi, 9 octombrie, 17.30). Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita). Observator: Daniel Kotecz (Baia Mare)

Etapa 7