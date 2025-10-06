La data de 5 octombrie a.c., în jurul orei 18.20, polițiștii au oprit un autoturism condus pe raza localității Vima Mare.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 46 de ani care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

O altă infracțiune rutieră a fost constatată astă-noapte, în jurul orei 02.00, de către polițiștii din Baia Mare.

Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 32 de ani care avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

În ambele cazuri, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.