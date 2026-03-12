Mai multe proprietăți spectaculoase din Maramureș – case tradiționale cu ornamente din lemn, un conac și câteva domenii care arată ca niște mici “sate” – au fost scoase la vânzare de Romania Sotheby’s, agenție specializată în vânzarea proprietăților istorice. Gospodării restaurate, hectare întregi de natură și chiar o casă boierească cu 13 camere se numără printre ofertele care pot deveni fie reședințe private, fie proiecte turistice pentru cei care vor să investească în farmecul autentic al satului maramureșean.

Piața proprietăților tradiționale din Maramureș atrage tot mai mult interes din partea investitorilor, suțin reprezentanții companiei. Cererea este alimentată de creșterea turismului rural și de dorința investitorilor sau a cumpărătorilor români și străini de a deține case tradiționale în zone care și-au păstrat identitatea culturală.

Romania Sotheby’s International Realty, singura companie de consultanță imobiliară din România specializată în promovarea și tranzacționarea proprietăților istorice și artistice, parte a patrimoniului identitar românesc, prezintă o selecție de proprietăți pe care le are în portofoliu.

Domeniul cu trei case tradiționale restaurate și o locuință contemporană din Șurdești

Un domeniu cu arhitectură tradițională maramureșeană a fost scos la vânzare pentru 519.000 de euro în satul Șurdești, județul Maramureș.

Proprietatea se întinde pe aproximativ 4.800 de metri pătrați și include trei case tradiționale restaurate, realizate din lemn, piatră și materiale naturale specifice zonei, completate de o locuință cu expresie contemporană, încadrată de rânduri de lavandă. Alături de locuința modernă, ansamblul poate funcționa fie ca reședință privată extinsă, fie ca pensiune boutique, retreat sau proiect turistic.

Satul Șurdești este cunoscut pentru biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Zona este apreciată pentru peisajele colinare, arhitectura tradițională și atmosfera autentică specifică Maramureșului.

Un alt avantaj este poziționarea: domeniul se află la câteva minute de pârtiile de schi din Cavnic și la aproximativ 20 de minute de Baia Mare, ceea ce îl face atractiv atât pentru turismul de weekend, cât și pentru proiecte de ospitalitate.

Maramureș: arhitectura tradițională, natura și potențialul turistic

Piața proprietăților tradiționale din Maramureș rămâne un reper pentru investitorii români și străini, iar mai multe domenii sau gospodării restaurate sunt, în prezent, disponibile pentru achiziție.

Ansamblu de șase case tradiționale restaurate întins pe 32.000 de metri pătrați de natură neatinsă

Un alt exemplu se află în Breb, unul dintre cele mai cunoscute sate turistice din Maramureș, situat la poalele Munților Gutâi, unde întâlnim un ansamblu de case tradiționale restaurate întins pe 32.000 de metri pătrați de natură neatinsă, propus ca proiect de ospitalitate sau reședință rurală premium.

Ansamblul este scos la vânzare pentru 899.000 de euro și este format din șase case tradiționale din lemn masiv de stejar, restaurate și reconstruite cu respect pentru arhitectura maramureșeană.

Fiecare dintre ele păstrează detalii autentice – prispe sculptate, grinzi vizibile, tâmplărie veche refăcută manual – oferind în același timp confortul unei locuințe moderne. Împreună, aceste case alcătuiesc un mic sat în sine, un spațiu care respiră autenticitate și liniște, conceput atât pentru locuire, cât și pentru primirea oaspeților.

Ansamblu de patru case maramureșene, gândit ca un mic domeniu rural

Tot în Breb regăsim un alt exemplu de proprietate tradițională scoasă la vânzare: un ansamblu de patru case maramureșene, gândit ca un mic domeniu rural cu potențial turistic, aflat la vânzare pentru 760.000 de euro.

Conacul Drahneilor din Roscova

În localitatea Ruscova, în N-E județului, la prețul de 1.200.000 de euro există Conacul Drahneilor, o proprietate turistică unică. Conacul are 13 camere și este amplasat pe un teren de aproximativ 2,8 hectare, fiind conceput ca pensiune și spațiu pentru evenimente culturale sau turistice.

Casă cu șură în satul Coaș

În satul Coaș, situat la aproximativ 15 kilometri de Baia Mare, se află la vânzare, pentru suma de 130.000 de euro, un ansamblu tradițional cu un teren de aproximativ 8.000 de metri pătrați care include o casă principală construită în 1953 și o șură tradițională.

Și aici sunt păstrate elementele autentice ale arhitecturii maramureșene – lemn sculptat, grinzi aparente și proporții specifice gospodăriilor istorice. Domeniul este retras de la drumul principal și oferă priveliști spre vale și dealurile din jur, în apropiere de Lacul Coaș și Lacul Albastru.

Foto și info: www.wall-street.ro/