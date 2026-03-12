Elevii Colegiului Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada de Biologie, etapa județeană, desfășurată în data de 6 martie.
La clasa a IX-a, elevii au obținut două dintre cele mai importante premii:
Locul I – Roib Alexandru Daniel (clasa IX D)
Locul II – Iepan Cătălin Dănuț (clasa IX D)
La clasa a X-a, rezultatele au fost de asemenea foarte bune:
Locul III – Rugea Raluca Miruna (clasa X D)
Mențiuni – Ilieș Ionuț Bogdan (clasa X B), Răhovan Bianca Alexandra (clasa X D) și Mihali Alesia Raisa (clasa X C)
La clasa a XI-a, elevii au obținut:
Locul II – Codrea Minodora Ioana (clasa XI B)
Mențiune – Ulici Mara (clasa XI D)
În urma acestor rezultate, trei elevi s-au calificat la etapa națională a olimpiadei:
Roib Alexandru Daniel (clasa IX D)
Iepan Cătălin Dănuț (clasa IX D)
Rugea Raluca Miruna (clasa X D)
Reprezentanții unității de învățământ au transmis felicitări tuturor elevilor pentru muncă, pasiune și performanțele obținute, urându-le mult succes la etapa națională.
