Joia Albă din Săptămâna Luminată, cunoscută și sub numele de Joia Rea, marchează a cincea zi din Săptămâna Luminată. În această zi, sunt respectate anumite trradiții și obiceiuri.

Conform tradiției, cei care trec în neființă în ziua de Paști și în prima săptămână ulterioară, numită Săptămâna Luminată merg direct în Rai, indiferent de greșelile lor, deoarece ușile Raiului sunt deschise, iar cele ale Iadului sunt închise.

Slujbele bisericești din această perioadă sunt deosebite, concentrându-se pe învierea Mântuitorului din morți.

Joia Albă este denumită și Joia Verde, fiind o zi în care se cinstesc holdele, grădinile şi grânele. Conform superstiției populare, cei care muncesc în această zi atrag ghinionul, seceta și dăunătorii asupra gospodăriei lor. Munca de la câmp este și ea interzisă, iar cei care vor munci astăzi vor face ca iarba să crească în locurile unde nu trebuie. De asemenea, este interzis spălatul sau albitul rufelor.