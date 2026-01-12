Duminică, 11 ianuarie a.c., în jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost solicitați să intervină pe strada Europa pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 51 de ani, care conducea un autoturism pe strada Europa din municipiu, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare, intrând în coliziune cu un alt autoturism.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Cei care aleg să conducă pe drumurile publice, aflați sub influența băuturilor alcoolice, se pun în pericol atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

Legislația rutieră trebuie respectată! Prin mecanismele juridice prevăzute, aceasta are drept scop protejarea unor valori fundamentale, precum viața, integritatea corporală și sănătatea tuturor persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, iar aceste valori trebuie să primeze pentru fiecare dintre noi!