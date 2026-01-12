La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 19.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că pe strada George Coșbuc din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu victime.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 36 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în albia văii Șuior.

În urma accidentului rutier, doi bărbați de 33 și 37 de ani, pasageri în autoturism au suferit leziuni corporale. Aceștia au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Adaptarea vitezei la condițiile de drum este esențială! Vă reamintim faptul că prevenirea accidentelor rutiere începe cu respectarea legii și cu o atitudine conștientă din partea fiecărui conducător de vehicul.