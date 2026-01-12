Primăria Municipiului Baia Mare informează cetățenii că perioada de grație pentru parcările publice aflate în administrarea municipalității se prelungește până la data de 31 ianuarie 2026. Decizia de extindere a acestei perioade a fost luată în contextul condițiilor meteo din această perioadă, dar și având în vedere începutul anului fiscal și adaptarea la noile taxe și impozite locale.

Pe durata perioadei de grație, Poliția Locală Baia Mare va desfășura preponderent acțiuni de prevenție și informare, fără aplicarea sancțiunilor, oferind recomandări conducătorilor auto privind regulile de utilizare a parcărilor publice cu plată.

Începând cu 1 februarie 2026, parcările publice cu plată vor fi monitorizate conform prevederilor legale, iar nerespectarea Hotărârii Consiliului Local privind utilizarea acestora va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.