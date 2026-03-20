Cuprinsă în „Lanțul Euharistic”, Biserica Catolică din România se roagă astăzi, 20 martie, pentru PACE în lume.

„Lanțul Euharistic” este inițiativa Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) prin care episcopii și preoții din fiecare țară de pe continentul european celebrează, în timpul Postului Mare, Sfânta Liturghie pentru PACE.

Intenția anului 2026 este: pentru „o pace dezarmată și dezarmantă” în Ucraina, în Țara Sfântă și în întreaga lume.

„Lanțul Euharistic” a fost deschis pe data de 18 februarie de Albania și va fi încheiat pe 2 aprilie de Ungaria.