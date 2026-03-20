La data de 20 martie a.c., ca urmare a probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus, sub supravegherea procurorului de caz, față de un bărbat, de 48 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și infracțiuni săvârșite la regimul rutier, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În fapt, în seara de 19 martie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați să intervină într-un local public, din localitatea Groșii Țibleșului, ca urmare a unei agresiuni dintre doi bărbați.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului unde a fost identificată victima, un bărbat de 43 ani.

Din primele verificări efectuate a reieșit că în timp ce se afla într-un local public din localitatea Groșii Țibleșului, acesta ar fi fost agresat fizic de un alt bărbat de 48 de ani.

Ca urmare a leziunilor suferite, bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După puțin timp, polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 48 de ani, conducând un autoturism pe raza localității Groșii Țibleșului.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit ca bărbatul figurează cu permisul de conducere anulat, iar autoturismul condus de acesta nu este înmatriculat în circulație.

Astăzi, 20 martie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii Secției 7 Suciu de Sus, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Judecătoriei Târgu Lăpuș a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 48 de ani.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Condul de Procedura Penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.