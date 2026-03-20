Cu toate atenționările transmise de Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu privind faptul că este interzisă curățarea terenurilor prin incendiere constatăm că aceste practici continuă..

Ca urmare în data de 17 martie, comisarii gărzii au verificat amplasamentul din comuna Bârsana afectat de incendiu în data de 15 martie 2023, utilizând drona din dotarea GNM.

Garda Națională de Mediu nu este instituție de intervenție și ca urmare acțiunile de control se derulează după ce incendiul a fost lichidat în baza informațiilor transmise de ISU Maramureș

După identificarea proprietarilor terenului se vor aplica sanctiunile prevăzute de OUG nr. 195/2005 actualizată, pentru nerespectarea obligației proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde şi de a preveni arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.

Sancțiunile sunt cuprinse intre 7.500 lei și 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele juridice.

De asemenea, reamintim că constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea umană, animală sau vegetală:

– arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor și vegetaţiei ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse reconstrucției ecologice.

Astfel de acțiuni vor continua pentru ai descuraja pe cei care nu conștientizează că incendierea vegetației uscate este o practică extrem de periculoasă, care poate scăpa rapid de sub control, punând în pericol vieți omenești, gospodării și ecosisteme întregi.