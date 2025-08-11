La data de 10 august a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii din Baia Mare au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs cu pagube materiale.

Din primele informații s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 33 de ani ar fi condus un autoturism pe raza municipiului, nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de circulație și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie.

În urma verificărilor efectuate de polițiștis-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, de asemenea acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest și prelevarea de mostre biologice.

În continuare, cercetările sunt efectuate de polițiști sub coordonarea procurorului de caz.