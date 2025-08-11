La data de 9 august a.c., în jurul orei 23.50, polițiștii din Borșa au oprit în trafic un autoturism care circula cu o viteză de 81 km/h.

La volanul autoturismului de afla un bărbat în vârstă de 54 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoarea de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În continuare, cercetările sunt efectuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz.