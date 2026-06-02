Parohia Ortodoxă Recea organizează în data de 30 iunie, de la ora 18:00, proiecția filmului „Împăratul Împăraților”, o producție dedicată întregii familii, care prezintă într-o manieră accesibilă și emoționantă povestea vieții lui Iisus Hristos.

Evenimentul se va desfășura la biserica din Recea și se adresează atât copiilor, cât și adulților, oferind participanților ocazia de a petrece câteva ore într-un cadru spiritual și educativ.

Filmul transpune pe ecran momente importante din viața Mântuitorului, într-o prezentare adaptată publicului larg, cu accent pe valorile creștine, credință, iubire și speranță.

Reprezentanții parohiei îi invită pe toți cei interesați să participe la această activitate cultural-religioasă și să se bucure împreună de o experiență potrivită pentru întreaga familie.

„Vă așteptăm cu drag!”, este mesajul transmis de organizatori.