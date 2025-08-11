Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, marți, 12 august, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia va fi adusă spre închinare și cinstire, binecuvântare și alinare, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

Cu acest binecuvântat prilej, începțnd cu ora 12:00, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu urmată de Slujba Paraclisului Maicii Domnului în holul instituției medicale de un sobor de preoți sub protia Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.