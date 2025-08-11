La data de 10 august a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 cu privire la o agresiune produsă la un local public, de pe raza localității Băița de sub Codru.

În fapt, din verificările efectuate s-a stabilit faptul că pe fondul unor neînțelegeri un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi fost agresat de un tânăr de 24 de ani.

Polițiștii l-au identificat pe tânăr la volanul unui vehicul, iar din verificările efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere, iar vehiculul nu figurează ca fiind înmatriculat. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În continuare, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.