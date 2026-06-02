Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se actualizează Atenţionarea Hidrologică nr. 50 din 01.06.2026, după cum urmează:

COD GALBEN În intervalul 02.06.2026 ora 12:00 – 03.06.2026 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistriţa Năsăud), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (județele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H Rovinari (județul Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Gorj), Râul Negru (județele: Covasna și Braşov), Bârsa (județul Braşov), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Şercaia – amonte Ac. Ioneşti (județele: Braşov, Sibiu, Vâlcea și Argeş), Olteţ – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (județele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H Lungoci (județul Galaţi), Jijia – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Sitna (județele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui şi Galaţi).

Se ridică începând cu data de 02.06.2026 ora 12:00 Atenţionarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.