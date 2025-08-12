Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis ordin de plasare în adăpost pentru un exemplar cabalin, ce prezența urme de agresiune.

Din verificările efectuate a reieșit că animalul era deținut de o persoană din Vălenii Lăpușului, în condiții necorespunzătoare si prezenta pe corp urme de violență.

Intervenția polițiștilor pentru verificarea aspectelor a avut loc ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112.

Exemplarul cabalin a fost ridicat si încredințat unei asociații ce activează in domeniul protecției animalelor.

Proprietarului i-au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare de 6000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

De asemenea în cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de rănirea cu intenție a unui animal, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, în vederea documentarii stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Reamintim proprietarilor de animale obligativitatea îngrijirii corespunzătoare a acestora, oferindu-le hrană, apă, adăpost corespunzător și la nevoie îngrijiri medicale. În caz contrar, polițiștii pot dispune ridicarea animalului și emiterea unui ordin de plasare în adăpost.