La data de 11 august a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii orașului Săliștea de Sus, împreună cu specialiștii Distribuției Energiei Electrice Române – Sucursala Baia Mare, au constatat că la unul dintre imobilele de pe raza orașului s-ar fi intervenit clandestin la branșamentul electric, fiind sustrasă energie electrică din rețeaua de distribuție.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul imobilului. La momentul verificărilor, instalația clandestină era deconectată, ca urmare a unui scurtcircuit produs în consolă metalică, existând pericol de incendiu.

În cauză, se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea, în vederea documentării faptei şi dispunerii măsurilor legale.