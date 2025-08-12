Când urcaţi la volan, conduceţi în aşa fel încât să nu vă pierdeţi dreptul de a conduce şi mai mult de atât, să nu răniţi ceilalţi participanţi la trafic! Pedala de acceleraţie prea tare apăsată, conducerea în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor interzise pe considerentul că nu vă este afectată atenţia, depăşirile neregulamentare pentru a ajunge mai repede la destinaţie – conduc la producerea unor tragedii, iar uneori preţul este prea mare.

Pentru evitarea unor astfel de incidente, poliţiştii sunt zilnic prezenţi pe anumite tronsoane de drum şi iau măsuri legale când constată abateri.

Săptămâna a debutat cu o acţiune organizată pe DJ 186, Dragomirești – Strâmtura. 53 de autovehicule au fost oprite pentru control, şoferii fiind verificaţi dacă deţin documentele necesare şi dacă respectă prevederile OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Patru dintre cei verificaţi şi-au pierdut dreptul de a conduce, ca urmare a conducerii cu viteză excesivă sau efectuării unor depăşiri neregulamentare. Pentru cele 31 de abateri constatate, poliţiştii au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 22.000 de lei.