Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Maramureș desfășoară activități pentru găsirea unei tinere ce a plecat de la domiciliul său din localitatea Sighetu Marmației, la data de 08.08.2025 și până în prezent nu a mai revenit.

POPAN ANDREEA: de 16 ani, are următoarele semnalmente- 165 cm înălțime, greutate 50 kg, ochi căprui, păr șaten.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea tinerei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență-112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.