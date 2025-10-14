Luni, 13 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin apel unic de urgență cu privire la un scandal în familie, în localitatea Ieud.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict, un bărbat de 40 de ani ar fi agresat-o fizic pe soția sa.

La fața locului a intervenit și un echipaj S.M.U.R.D. care i-a acordat îngrijiri medicale femeii, fiind ulterior transportată la spital.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există risc iminent privind siguranța femeii, astfel că împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, cu obligativitatea purtării de către acesta a unui sistem electronic de supraveghere.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.