Anul 2026 a fost oficial declarat „Anul Constantin Brâncuși” în România, marcând 150 de ani de la nașterea marelui sculptor (19 februarie 1876). Dedicat celebrării uneia dintre cele mai importante personalități ale culturii universale, „Anul Brâncuși” readuce în prim-plan opera și moștenirea lui Constantin Brâncuși, artistul care a schimbat definitiv limbajul sculpturii moderne.

Inițiativele culturale organizate în acest context, expoziții, conferințe, proiecte educaționale și evenimente internaționale, marchează nu doar o recuperare simbolică a operei brâncușiene, ci și o reafirmare a locului său în patrimoniul mondial. Pentru România, este mai mult decât o comemorare: este o reîntoarcere la una dintre cele mai autentice expresii ale identității sale culturale. Plecat dintr-un sat din Gorj și ajuns în marile centre artistice ale Europei, Brâncuși a redefinit sculptura, renunțând la detaliul descriptiv în favoarea esenței. Lucrări precum Coloana Infinitului, Poarta Sărutului sau Masa Tăcerii nu sunt doar monumente, ci forme de gândire materializată, simboluri ale infinitului, iubirii și reflecției.

„Anul Brâncuși” pune accent tocmai pe această dimensiune profundă a operei sale: sculptura ca limbaj universal. Într-o epocă dominată de schimbări rapide, creațiile sale rămân surprinzător de actuale, tocmai prin simplitatea și forța lor.

Evenimentele dedicate artistului includ și repunerea în circuitul public a unor lucrări sau documente mai puțin cunoscute, dar și reinterpretări contemporane ale operei sale, semn că influența lui Brâncuși continuă să inspire generații de artiști.

În esență, „Anul Brâncuși” nu este doar despre trecut, ci despre prezent și viitor. Este despre felul în care un artist român a reușit să transforme materia în idee și să ofere lumii o nouă viziune asupra formei.

Iar imaginea operelor sale, fie ele sculpturi monumentale sau fotografii de atelier, rămâne, și astăzi, o invitație la simplitate, echilibru și profunzime, valori pe care Brâncuși le-a transformat în artă universală.