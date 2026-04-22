Credincioșii sunt invitați să participe joi, 23 aprilie, la sărbătoarea hramului bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, situată în incinta Muzeul Satului Baia Mare.

Evenimentul va fi marcat de un moment deosebit pentru comunitate – slujba de sfințire a bisericii, urmată de Sfânta Liturghie.

La ora 09:00 va avea loc slujba de târnosire a bisericii, urmată la 10.30 de Sfânta Liturghie Arhierească.

Organizatorii subliniază importanța acestui moment spiritual pentru comunitate și îi invită pe toți cei care doresc să ia parte la o zi de rugăciune, tradiție și comuniune.

Participarea credincioșilor este așteptată cu bucurie, într-un cadru de sărbătoare și reculegere.