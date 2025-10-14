Deși lucrarea nu a fost finalizată, pe strada Vasile Alecsandri din Baia Mare a apărut un nou panou de șantier care anunță o extindere a unei construcții începută anul trecut, o clădire mixtă servicii-locuire (P+3+4Er), aflată gard în gard cu o unitate de învățământ. Situația ridică semne de întrebare, mai ales că autorizația recentă permite continuarea lucrărilor până în 2029, în condițiile în care șantierul a fost oprit de mai mult timp și nu respectă peisagistica zonei.

Pe panou apare ca beneficiar și constructor SC Balfat Trans, proiectant general Studio Z-2005 SRL, iar autorizația de construire nr. 254 a fost emisă la data de 15 iulie 2024, de către Primăria Baia Mare. Termenul de execuție este de 60 de luni, adică cinci ani, cu o dată estimată de finalizare în 22 iulie 2029.

Ceea ce atrage atenția este faptul că în unele zone de pe panou apar corecturi făcute cu markerul, semn că informațiile au fost modificate ulterior — detaliu care ridică semne de întrebare privind transparența procesului.

SC Balfat Trans este firma controlată de familia Făt (Marinel Vasile Făt și Aurica Maria Făt).

Construcție controversată, lângă o școală aglomerată

Locuitorii din zonă, în special părinții copiilor care învață la școala vecină, și-au exprimat nemulțumirea față de aglomerația zilnică accentuată acum de prezența șantierului, în contextul în care strada Vasile Alecsandri este și ea în plin proces de reabilitare.

„E un haos total dimineața. Copiii abia mai pot ajunge la poartă printre mașini, muncitori și camioane”, spun părinții.

Mai mult, localnicii susțin că dezvoltatorul ar fi „mușcat” din trotuar, reducând spațiul pietonal, iar blocul ridicat peste zona de case nu respectă specificul urbanistic al cartierului.

Primăria – tăcere totală

Deși subiectul a mai fost semnalat public în trecut, autoritățile locale nu au oferit explicații clare. Primăria Baia Mare a emis totuși o nouă autorizație pentru lucrări de extindere, deși clădirea inițială nu a fost recepționată și există suspiciuni privind nerespectarea regimului de înălțime.

Nu trebuie să fii expert pentru a vedea diferența. VIDEO pe: https://youtube.com/shorts/XlizksIJUbQ

eMaramureș a relatat anterior despre această situație în articolul:

👉 „Răsar blocuri între case și primarul se piaptănă, școlile le desființăm”, unde se arăta cum „răsar blocuri triste, lângă școli, în zone de case, cu aprobarea tacită a primăriei”.

Concluzie

Cazul de pe Vasile Alecsandri devine un nou exemplu de urbanism haotic, în care interesul imobiliar pare să primeze în fața siguranței elevilor și a respectului pentru comunitate.

Baia Mare continuă să fie locul unde, spun cetățenii revoltați, „se poate orice”.

