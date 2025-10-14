La data de 13 octombrie a.c., în jurul orei 15.40, polițiștii din Baia Mare, au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat de 37 de ani care conducea un autoturism, la intersecția bulevardului Regele Mihai I cu strada Motorului, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului electric aflat în funcțiune, ar fi pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu alte două autoturisme.

În urma accidentului rutier, a rezultat avarierea autoturismelor implicate.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că bărbatul de 37 de ani avea dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind efectuate în continuare sub supravegherea procurorului de caz în vederea dispunerii măsurilor legale.