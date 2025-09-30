Pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul comercializării mărfurilor contrafăcute, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat ieri, 30 septembrie a.c., pe raza municipiului Baia Mare, constatând 18 fapte de natură penală.

Pe parcursul acțiunii polițiștii au surprins în flagrant delict un bărbat de 47 de ani din județul Ialomița care oferea spre vânzare peste 160 de articole vestimentare care ar fi purtat însemnele unor mărci consacrate susceptibile de a fi contrafăcute, valoarea acestora fiind de aproximativ 40.000 de lei.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz continuă cercetările pentru comiterea infracțiunilor de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.