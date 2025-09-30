La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 20.40, polițiștii din Baia Mare, care desfășurau activități de supraveghere și control în traficul rutier, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism al cărui conducător auto nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului electric aflat în funcțiune.

La intersecția bulevardului Regele Mihai I cu bulevardul Republicii, polițiștii au interceptat și legitimat conductorul auto, stabilind că este vorba despre un bărbat de 46 de ani.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.