În contextul epidemiologic, la Spitalul Județean de Urgență „Constantin Opriș” din Baia Mare programul de vizită al aparținătorilor se modifică astfel:

zilnic între 16:00 – 17:00, cu excepția secției ATI.

Pentru siguranța pacienților, vizitatorii sunt rugați să respecte măsurile de igienă și să poarte mască de protecție. La intrarea în fiecare secție, SJUBM pune la dispoziție măști chirurgicale și soluții dezinfectante.

Măsurile sunt luate pentru a proteja pacienții și implicit pentru dumneavoastră.