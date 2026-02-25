Marți, 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani, care se afla în Centrul de Reținere si Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș pentru executarea unei măsuri preventive.

Întrucât bărbatul necesita acordarea de îngrijiri medicale, a fost transportat la spital, iar în continuare se efectuează verificări pentru lămurirea stării de fapt. ‎

Din verificările efectuate până în acest moment, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă.

În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.