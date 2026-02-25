Asociația Clubul de Ski Borșa organizează duminică, 1 martie, cea de-a V-a ediție a competiției „Cupa Borșa Ski Junior”, un concurs de ski slalom dedicat copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani.

Evenimentul se va desfășura pe Pârtia Prislop din Borșa și își propune să promoveze sportul de iarnă în rândul celor mici, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra talentul și pasiunea pentru schi într-un cadru organizat și competitiv.

Competiția a devenit deja o tradiție în zonă, reunind anual zeci de tineri sportivi din Maramureș și nu numai. Participanții vor concura pe categorii de vârstă, iar cei mai buni vor fi recompensați cu medalii, trofee și premii.

Organizatorii îi invită pe părinți, antrenori și iubitori ai sporturilor de iarnă să susțină tinerii schiori și să ia parte la un eveniment dedicat performanței, fair-play-ului și bucuriei de a practica schiul.

Startul competiției va aduce nu doar emoția întrecerii, ci și o atmosferă de sărbătoare pe pârtie, la început de primăvară.