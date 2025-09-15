În seara de duminică, 14 septembrie, în jurul orei 21.00, Poliția orașului Baia Sprie a fost sesizată că un bărbat ar fi sustras produse alimentare dintr-un supermarket.

La fața locului, pe strada Câmpului din oraș, polițiștii au stabilit că un bărbat ar fi trecut pe lângă casele de marcat fără a achita contravaloarea bunurilor luate de pe raft, de peste 600 de lei.

Ulterior, cel în cauză ar fi revenit și ar fi amenințat cu acte de violență personalul care efectua controlul pe linie de pază și protecție.

Verificările polițiștilor au relevat că bănuit de comiterea faptelor este un băimărean de 38 de ani. Bărbatul amenințat a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.