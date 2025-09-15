La data de 14 septembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la producerea unei stări conflictuale, în localitatea Călinești.

Polițiștii au identificat un bărbat și au stabilit că pe fondul unui conflict spontan, acesta și-ar fi amenințat soția, provocându-i o stare de temere. De asemenea, verificările polițiștilor au relevat că bărbatul ar fi încălcat obligația de a păstra o distanță de minim 5 metri față de soția sa, obligație impusă prin ordinul de protecție emis pe o perioadă de 3 luni.

Față de bărbat a fost luată măsura internării într-un centru medical de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare și nerespectarea ordinului de protecție.