Un șofer din județul Maramureș a rămas fără permis 240 de zile și a primit o amendă de 4.860 de lei azi după ce a fost surprins efectuând patru depășiri neregulamentare pe DN1C, în mai puțin de zece minute, în Cluj.

Bărbatul de 41 de ani a fost depistat cu ajutorul unui elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, care a sprijinit astăzi activitățile de supraveghere a traficului rutier pe acest drum național.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în intervalul orar 10.30–17.30, și a vizat prevenirea și combaterea abaterilor grave de la regimul circulației rutiere. Șoferul a fost surprins în jurul orei 15.30, între localitățile Câțcău și Dej, efectuând patru depășiri pe sectoare de drum semnalizate cu marcaj longitudinal continuu. A fost oprit ulterior de echipajele Biroului Rutier Dej.