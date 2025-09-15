Duminică, 14 septembrie, în duminica Înălțării Sfintei Cruci, Preasfinția Sa Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească în parohia „Sfânta Cruce” din Baia Mare, care și-a sărbătorit hramul.

Au concelebrat: părintele Emil Gîrboan, protopop de Baia Mare, părintele Ioan Laurențiu Costin, paroh al bisericii „Sfânta Cruce”, pr. Mircea Indrea, paroh al bisericii „Sfânta Maria”, pr. Vasile Trifoi, paroh al bisericii din Ferneziu, pr. Mihai Șimonca, preot slujitor la Spitale, pr. Vasile Mureșan, preot slujitor al bisericii „Sfânta Maria”, pr. George Nicoară, vice-paroh al bisericii „Bunavestire” din Baia Mare, pr. Victor Pop, preot pensionar și pr. Emil Costin, preot pensionar. A diaconat părintele diacon Ioan Mititean.

În cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul de Maramureș a afirmat: „Suntem chemați astăzi să privim la crucea Mântuitorul nostru Isus Hristos, semn al iubirii lui Dumnezeu pentru noi, după cum afirmă Evanghelistul Ioan: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (In. 3,16)”.

„Vă invit să primim mesajul Crucii din perspectiva a două dintre virtuți: răbdarea și speranța, două virtuți care merg împreună și care se susțin una pe cealaltă… Răbdarea și speranța sunt înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu care ne fac să călătorim împreună cu El”, a spus Episcopul Vasile, aducând în lumină exemplul dreptului Iov ca model creștin de răbdare. Iov învață răbdarea stând în realitatea de lipsă pe care o trăiește și „astfel găsește un sens în inima și mintea lui, ceea ce el a trăit și a pătimit”.

„Icoana speranței o regăsim în persoana Patriarhului Avram, care călătorește, lasă siguranța țării sale, a familiei sale și este mereu un pelerin. Speranța ne spune că suntem mereu pelerini”, a transmis Preasfințitul Părinte Vasile, explicând modul în care pelerinul caută să urmeze mereu dorința cea mai profundă a inimii sale, dorința de a-l urma pe Dumnezeu, de a ajunge în Împărăția Sa.

„Patriarhul Avram ne învață că el nu renunță la dorința inimii lui, deși realitatea îi spune contrariul: că nu poate să aibă un fiu. Și el învață să facă un drum cu Dumnezeu, conștient fiind că doar harul și intervenția lui Dumnezeu fac posibil ca dorința inimii lui să corespundă realității și realitatea devine apoi consonantă cu dorința inimii lui”.

„Sunt două prototipuri ale Mântuitorului Hristos pe Cruce: suferința lui Iov, care îl anticipează în suferința Mântuitorului pe Cruce, care se dăruiește din iubire. Iubirea și suferința sunt două fațete ale aceleași medalii. Dar nu putem să stăm în suferință dacă nu ne exercităm în răbdare și dacă nu ne exercităm în răbdare, nu ne cultivăm nici speranța”, a punctat PS Vasile, aducând astfel în lumină valorile care izvorăsc din Crucea Mântuitorului Hristos: răbdarea și speranța.

Părintele paroh Ioan Costin a mulțumit Preasfinției Sale Vasile pentru frumosul cuvânt de învățătură rostit, dar și colegilor preoți, persoanelor consacrate și tuturor celor prezenți la sărbătoarea parohiei „Sfânta Cruce”.