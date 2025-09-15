Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfășoară activități pentru găsirea unei femei ce a plecat din orașul Lille – Franța, la data de 15 iulie și până în prezent nu a revenit.

STAN SONIA LAVINIA, de 40 de ani, cu domiciliul în orașul Borșa, județul Maramureș, are următoarele SEMNALMENTE: 160 cm înălțime, greutate 70 kg, ochi căprui, păr negru.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea femeii sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.