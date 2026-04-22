La împlinirea unui an de la trecerea la Domnul a Papei Francisc, în Bazilica Santa Maria Maggiore, unde s-a rostit în după-amiaza zilei de 21 aprilie a.c. rugăciunea Rozariului și a fost celebrată Sfânta Liturghie, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj în care a amintit că „moartea nu este un zid, ci o poartă care se deschide larg spre Milostivirea pe care Papa Francisc a vestit-o neobosit”. Pontiful a evocat o imagine simbolică: un trandafir alb așezat lângă numele „Franciscus”, semn al unei iubiri care nu se ofilește și al unei vieți care nu se sfârșește.

Este o mărturie tăcută a luminii Vieții veșnice — discretă, dar reală — și a iubirii pentru Părintele care a dăruit atât de mult lumii. Mai jos, mesajul integral transmis de Papa Leon:

„La prima aniversare a morții iubitului Papă Francisc, amintirea sa este vie în Biserică și în lume. Aflat departe de Roma pentru Călătoria apostolică în Africa, mă unesc spiritual cu toți cei care se vor aduna în Bazilica Liberiană pentru a oferi Jertfa euharistică în sufragiul Predecesorului meu. Îi salut cu afecțiune, împreună cu cardinalii, episcopii, preoții și persoanele consacrate, pe pelerinii veniți pentru a-i mărturisi iubirea și recunoștința.

Moartea nu este un zid, ci o poartă care se deschide larg spre Milostivirea pe care Papa Francisc a vestit-o neobosit. Domnul l-a chemat la El pe 21 aprilie anul trecut, în lumina pascală a acelei a doua zile a Paștelui. Și-a încheiat pelerinajul pământesc în îmbrățișarea lui Cristos cel Înviat, în acea «bucurie a Evangheliei» care a inspirat una dintre cele mai semnificative Exortații apostolice ale sale.

A fost succesor al lui Petru și păstor al Bisericii universale într-un timp care a marcat și încă marchează o schimbare de epocă, schimbare de care el a fost pe deplin conștient, oferindu-ne tuturor o mărturie curajoasă, care reprezintă un patrimoniu semnificativ pentru Biserică.

Magisteriul său a fost trăit ca «ucenic-misionar», așa cum îi plăcea să spună. A rămas ucenic al Domnului, fidel Botezului său și consacrării episcopale până la sfârșit. A fost și misionar, vestind Evanghelia milostivirii «tuturor, tuturor, tuturor», așa cum a spus de mai multe ori.

Roadele trezite de mărturia sa de Păstor atent au atins inimile multor oameni până la marginile pământului, și prin pelerinajele apostolice, dar mai ales prin acel ultim ‘drum’ care a fost boala și moartea sa.

În continuitate cu predecesorii săi, a preluat moștenirea Conciliului Vatican II și a încurajat Biserica să fie deschisă misiunii, păstrătoare a speranței lumii, pasionată de vestirea acelei Evanghelii care poate da fiecărei vieți plinătate și fericire.

Încă răsună în noi îndemnurile sale, exprimate în cuvinte sugestive, pentru a face mai accesibilă Vestea cea bună: milostivire, pace, fraternitate, «mirosul oilor», «spital de campanie» și multe altele. Fiecare dintre aceste expresii ne trimite la Evanghelia trăită de el într-un limbaj nou, care vestește aceeași Evanghelie dintotdeauna.

Papa Francisc a avut o profundă devoțiune față de Sfânta Fecioară de-a lungul întregii sale vieți; amintim, de fapt, că s-a dus de multe ori la Santa Maria Maggiore, locul mormântului său, precum și în numeroase sanctuare mariane din lume. Fecioara Maria, Maică a Bisericii, să ne ajute să fim, în orice împrejurare, apostoli neobosiți ai Fiului Său și profeți ai iubirii Sale milostive.”

La finalul celebrărilor comemorative, în Bazilica Santa Maria Maggiore a fost dezvelită o placă comemorativă, care amintește legătura profundă a Papei Francisc cu icoana Salus Populi Romani, care s-a recules aici în rugăciune de 126 de ori pe parcursul celor 12 ani de pontificat. Deasupra mormântului său, în aceeași bazilică, se află reproducerea crucii pectorale care l-a însoțit în mare parte a vieții sale. Locul, împodobit cu flori albe și galbene și vegheat de gărzile elvețiene și de jandarmi, a devenit, loc de pelerinaj.