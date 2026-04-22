La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime.

De urgență, polițiștii s-au deplasat la fața locului, respectiv pe D.N. 18, în Pasul Hera, iar din verificările preliminare efectuate au stabilit că un bărbat de 68 de ani, care conducea un autoturism dinspre localitatea Vișeu de Sus înspre Sighetu Marmației, pe fondul unor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat un copac.

În urma impactului, atât conducătorul auto, cât și o femeie de 66 ani, pasageră în autoruism, au fost răniți, astfel că au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În continuare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.