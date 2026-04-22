Eleva Borodi Daria (prof. Daniela Bot), din clasa a VII-a B a Colegiului de Arte a obținut mențiune la Olimpiada de Limba și literatura română, etapa județeană, dovedind încă o dată că, acolo unde există muncă, perseverență și dăruire, rezultatele nu întârzie să apară.

De asemenea, la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” au fost obținute încă trei mențiuni de următoarele eleve alșe colegiului: Pop Aida (clasa a VII-a, prof. Daniela Bot), Chiuzbaian Cecilia (clasa a V-a, prof. Codruța Halaș), Obernauer Emma (clasa a VIII-a, prof. Daniela Bot).

Felicitări tuturor elevelor și cadrelor didactice implicate pentru aceste rezultate deosebite!