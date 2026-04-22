Se împlinesc astăzi patru decenii de la moartea lui Mircea Eliade, una dintre cele mai influente figuri ale culturii române și ale gândirii universale din secolul XX. Autor, istoric al religiilor, profesor și romancier, Eliade rămâne un nume care continuă să traverseze generații, nu doar prin ideile sale, ci și prin cărțile care i-au definit destinul intelectual.

De la volumele de tinerețe, precum „Romanul adolescentului miop”, până la operele de maturitate precum „Noaptea de Sânziene” sau „Sacrul și profanul”, Eliade a construit o operă care nu doar se citește, ci se explorează. Pentru mulți, rafturile pline cu cărțile sale nu sunt simple colecții, ci adevărate hărți ale cunoașterii, în care mitul, religia și experiența umană se întâlnesc.

Stabilit în exil după instaurarea regimului comunist, Eliade a devenit profesor la Universitatea din Chicago, unde a pus bazele unei școli moderne de istorie a religiilor. Acolo, a influențat decisiv modul în care sacrul este înțeles în lumea contemporană, redefinind raportul dintre om și spiritualitate.

Conceptul său despre distincția dintre sacru și profan a schimbat paradigma studiului religiilor, iar ideea că omul modern continuă să trăiască, chiar și inconștient, în structuri mitice, rămâne una dintre cele mai discutate teorii din domeniu.

În paralel, proza sa fantastică a deschis o altă dimensiune a operei: una în care realitatea cotidiană este fisurată de mister, iar timpul și spațiul capătă valențe neașteptate. Povestiri precum „La Țigănci” sau „Pe strada Mântuleasa” au devenit repere ale literaturii române, tocmai prin această îmbinare subtilă între banal și extraordinar.

La 40 de ani de la dispariția sa, moștenirea lui Mircea Eliade nu se rezumă la studii academice sau la volume de ficțiune. Ea trăiește în fiecare cititor care îi deschide o carte și descoperă că, dincolo de pagini, se află o întreagă viziune despre lume.

Astăzi, imaginea cărților sale nu este doar una simbolică, ci esențială: fiecare titlu semnat de Eliade este o poartă către o întrebare fundamentală, ce înseamnă, de fapt, să fii om într-un univers încărcat de sensuri ascunse.

