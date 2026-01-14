Ziua Culturii Naționale este sărbătorită și în acest an la Sighetu Marmației printr-un gest simbolic dedicat valorilor culturale românești și poetului național Mihai Eminescu. Pe 15 ianuarie, data la care se împlinesc 176 de ani de la nașterea „Luceafărului poeziei românești”, Muzeul Maramureșan oferă acces gratuit vizitatorilor care recită versuri din creația eminesciană.

„Așa cum v-am obișnuit, vă oferim un ALTFEL de bilet de intrare la Muzeul Maramureșan, de Ziua Culturii Naționale – GRATUIT”, spun reprezentanții muzeului. Cum obții intrarea gratuită? Dacă recitați o strofă sau câteva versuri dintr-o poezie de Mihai Eminescu, accesul e GRATUIT.

Program: 08:00 – 16:00 (ultima intrare recomandată: 15:30)

Intrarea este valabilă la: Muzeul Satului Maramureşean „Mihai Dăncuș” – str. Muzeului nr.1, Sighetu Marmaţiei, Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” – str. Bogdan Vodă, nr. 1, Sighetu Marmaţiei, Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş – Casa memorială Elie Wiesel – str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Sighetu Marmaţiei, Casa memorială Stan Ioan Pătraş – Săpânţa