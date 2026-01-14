Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, iar sub supravegherea procurorului de caz continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

În fapt, la data de 13 ianuarie a.c., pentru eliberarea unei autorizații de reparații auto la sediul poliției, s-a prezentat o tânără care a declarat că autoturismul condus ar fi suferit avarii după ce a intrat în coliziune cu o anexă a unui imobil.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date și au stabilit că autoturismul în cauză nu a fost înmatriculat, tânăra prezentând o autorizație de circulație provizorie aflată în afara termenului de valabilitate.

Precizăm că numerele provizorii, cele roșii, sunt valabile maxim 90 de zile. După data înscrisă pe autorizația provizorie, dreptul de circulație al vehiculului încetează.

Un vehicul este considerat neînmatriculat atunci când nu are o înmatriculare valabilă, respectiv:

nu a fost niciodată înmatriculat;

a fost radiat;

înmatricularea este suspendată;

numerele provizorii au expirat;

sunt folosite alte numere decât cele alocate.

Vă reamintim că fapta penală se consumă chiar și pe o distanță foarte scurtă, dacă are loc pe drumul public și chiar dacă vehiculul este într-o stare bună din punct de vedere tehnic.