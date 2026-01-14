Inflația continuă să fie una dintre principalele presiuni asupra economiei și nivelului de trai, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În luna decembrie 2025, rata anuală a inflației a ajuns la 9,7%, în timp ce prețurile de consum au crescut cu 0,22% față de luna noiembrie.

Potrivit INS, rata medie a inflației pe întreg anul 2025 s-a situat la 7,3%, semnificativ peste nivelurile din anii anteriori, confirmând persistența scumpirilor în economie.

Datele statistice arată că serviciile au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 11%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 10,48%. Mărfurile alimentare s-au scumpit într-un ritm mai moderat, de 7,75%, însă rămân un factor important de presiune asupra bugetelor populației.

La nivel lunar, în decembrie: serviciile s-au scumpit cu 0,28%, alimentele cu 0,37%,iar mărfurile nealimentare cu 0,08%.

Unul dintre cele mai mari șocuri de preț rămâne energia, unde INS raportează o creștere anuală de 37,54% la electricitate, gaze și încălzire centrală. Energia electrică s-a scumpit cu peste 60%, pe fondul încetării schemei de plafonare a prețurilor în a doua parte a anului 2025.

De asemenea, transportul aerian a înregistrat o creștere anuală de peste 18%, iar produsele precum cafeaua și cacao s-au scumpit cu aproape 25%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivel european, indică o inflație anuală de 8,6% în decembrie 2025, în timp ce rata medie anuală IAPC pentru întregul an a fost de 6,8%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.