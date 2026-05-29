Sărbătoare de 10 în Sala Mitriță Constantinescu a Băncii Naționale a României. Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Spyros Capralos, președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene, au fost oaspeții de marcă la evenimentul de lansare a emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a rememorat momente de referință din uluitoarea carieră sportivă a Nadiei, iar Zeița de la Montreal a fost aplaudată la scenă deschisă de invitații care au umplut până la refuz sala BNR.

Emoționată, Nadia a spus că se bucură enorm că sărbătorește cu toată lumea, în România, cei 50 de ani de când a intrat în istorie cu acel 10 perfect.

” Este un cerc frumos, complet pentru mine, pe care l-aș adăuga la cele cinci cercuri olimpice care definesc Olimpiada. Faptul că sărbătorim 50 de ani de la momentul istoric împreună cu o echipă care a fost alături de mine și care se află acum în sală Teodora, Georgeta Gabor …Este minunat. Chiar dacă eram pe aparat singure, făcându-ne exercițiul, în competiții am fost o echipă întreagă. Colegele mele au fost ca sudorile mele și, de fiecare dată, în momente dificile, mi-aduc aminte că ne spuneam una alteia fii tare, fii tare. O să fie bine!”.

” Țara mea, Grecia, a început gimnastica în anul 1976, mulțumită Nadiei! În 1980 , la Moscova, dorința mea cea mai arzătoare era să o întâlnesc pe Nadia!” a mărturisit Spyros Capralos, fost component al lotului olimpic de polo al Greciei în acei ani.

” Faptul că Nadia reprezintă acest sport de eleganță, fermitate, curaj, ne oferă și astăzi încredere și speranța de care avem nevoie pentru a merge înainte. Speranța că prin muncă, seriozitate și credință în valorile olimpice România poate continua marile performanțe care au inspirat generații întregi. Lansarea acestei emisiuni monetare are o semnificație profundă pentru că moneda, prin definiție, este un simbol al valorii”, a spus Mihai Covaliu.

Înconjurată de dragoste și adorație, Nadia a împărțit zeci de autografe, a fost alături de admiratorii ei și i-a bucurat fiindu-le alături în fotografii memorabile. Componenții loturilor națioanle de rugby din Centrele Naționale Olimpice de Tineret din București au fost printre norocoșii care s-au fotografiat alături de legenda gimnasticii mondiale.

Aversul monedelor din aur, argint și din tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci la finalul exercițiului de 10, de la paralele, de la Jocurile Olimpice Montreal 1976, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, anul de emisiune „2026” și stema României. Valoarea nominală este de 100 lei, pentru moneda din aur, 10 lei pentru cea din argint și 1 leu pentru cea din tombac cuprat.

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMANECI”, toate în arc de cerc.



Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Monedele din aur, argint și tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatică – transmite Comitetul Olimpic și Sportiv Român.