Asociația Hope and Homes for Children invită familiile băimărene să sărbătorească Ziua Copilului în mișcare, la cea de-a 10-a ediție a evenimentului „FAMILY HOPE ON BIKE”, organizat duminică, 1 Iunie.

Participanții sunt așteptați la Statuia Ostașului Român, începând cu ora 15:00, urmând ca startul paradei pe biciclete să fie dat la ora 16:00. Traseul, cu o lungime de aproximativ 7,5 kilometri, este gândit special pentru familii și copii.

Municipiul Baia Mare anunță că, pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, vor fi instituite restricții de circulație în intervalul orar 15:00 – 19:00.

Circuitul ciclist se va desfășura pe următorul traseu: Statuia Ostașului Român – str. Victoriei – Podul Viilor – str. Episcop Martir Alexandru Rusu – str. Vasile Lucaciu (girație Kaufland) – retur pe același traseu către Statuia Ostașului Român. Organizatorii precizează că vor fi utilizate în principal pistele de biciclete existente.

Evenimentul promovează timpul petrecut împreună în familie, mișcarea în aer liber și spiritul comunitar, promițând o după-amiază plină de energie, voie bună și surprize pentru participanți.