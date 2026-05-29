Un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 ale Armatei Române s-a produs joi seara, pe DN 1C, în județul Sălaj. În urma impactului, 11 militari au fost răniți, iar zece dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc în apropierea localității Bizușa Băi, pe direcția Dej – Baia Mare, în timpul deplasării unei coloane militare aparținând Batalionului 813 Infanterie „Maramureș”. Potrivit primelor informații, cele trei blindate s-au ciocnit succesiv, circumstanțele exacte urmând să fie stabilite în cadrul anchetei.

Reprezentanții Armatei Române au transmis că accidentul s-a produs în jurul orei 20:30, iar cauza probabilă ar fi fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule.

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieșirea din localitatea Bizușa-Băi, județul Sălaj, pe direcția Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie «Maramureș».

Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule.

În urma incidentului au rezultat 11 militari răniți, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Județean de Urgență Zalău.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru desfășurarea intervenției și efectuarea cercetărilor.

Autovehiculele militare au fost avariate ușor.

Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanții Armatei.

Mai multe echipaje medicale și autospeciale de intervenție au fost mobilizate la locul accidentului, salvatorii acordând îngrijiri militarilor răniți direct la fața locului. Ulterior, victimele au fost evaluate și transportate către unități medicale pentru investigații suplimentare.

Până la această oră, autoritățile nu au oferit informații oficiale privind gravitatea rănilor suferite de militari sau dacă există persoane aflate în stare critică.

Circulația pe DN 1C a fost restricționată temporar pe durata intervenției și a cercetărilor efectuate de polițiști, traficul fiind reluat după finalizarea operațiunilor și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.