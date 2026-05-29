România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați.

O dronă căzută peste un bloc din Galaţi a provocat explozie şi a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectaţi şi putem să le oferim spaţii de cazare în această situaţie. De asemenea, toate autorităţile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin şi intervenţie rapidă. Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN şi cu toate instituţiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor. Situaţia este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă”, a scris el pe Facebook.Acesta a transmis populaţiei să respecte măsurile de siguranţă care s-au impus în zonă”.

A urmat o explozie care s-a văzut de kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite, primele victime făcute de conflict în afara teritoriilor Ucrainei și Rusiei. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar oamenii spun că deflagrația a cutremurat orașul.

Panica s-a instalat în Galați cu puțin înainte de ora 2:00. Un sunet asurzitor și un zgomot puternic i-au trezit pe localnici din somn. La scurt timp, cerul s-a luminat. A fost momentul în care drona rusească, cu încărcătură explozivă, a lovit blocul cu 10 etaje aflat pe strada Brăilei.

Autoritățile au trimis mesaje RO-ALERT pentru județele Tulcea, Galați și Brăila. S-a activat și Planul Roșu de Intervenție, iar polițiști, pompieri, militari și echipe SRI au ajuns în zonă.

70 de persoane au fost evacuate din bloc, iar alimentarea cu energie electrică și gaze a fost întreruptă.

Potrivit Ministerului Apărării, Rusia a atacat din nou, azi-noapte, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea graniței noastre.

Este pentru a 29-a oară, de la începutul războiului din Ucraina, când în spațiul aerian al României pătrund drone rusești.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a precizat vineri, referitor la incidentul cu drona prăbuşită pe acoperişul unui bloc din oraş, că situaţia este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă: ”Dragi gălăţeni, orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu şi l-ar fi imaginat posibil într-un oraş european aflat în pace”.