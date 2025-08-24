Surpriză meteorologică pe vârful Pietrosul Rodnei, cel mai înalt din Munții Rodnei: în această dimineață, 24 august, turiștii au avut parte de ninsoare. Fenomenul a fost surprins în imagini care au ajuns rapid pe internet și fac înconjurul rețelelor sociale.

Deși calendaristic ne aflăm în plină vară, temperaturile au scăzut brusc la altitudine, iar precipitațiile s-au transformat în fulgi de zăpadă. Pietrosul Rodnei, care atinge 2.303 metri, este cunoscut pentru schimbările bruște de vreme, însă ninsoarea la final de august rămâne un fenomen spectaculos.

Specialiștii atrag atenția turiștilor că pe crestele înalte vremea poate fi capricioasă, motiv pentru care echipamentul adecvat rămâne obligatoriu chiar și în sezonul cald.