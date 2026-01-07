În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2.100 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 5.300 de fapte contravenționale, iar 323 de permise de conducere au fost reținute.

La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 376 de acțiuni și au intervenit la 2.195 de evenimente, dintre care 1.856 au fost sesizate de cetățeni prin 112.

De asemenea, au fost depistate 18 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 41 de măsuri preventive.

Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 5.379 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.409.834 de lei.

Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 66 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 323 de permise de conducere, dintre care 53 pentru viteză și 34 pentru alcool.

De asemenea, au fost retrase 317 certificate de înmatriculare.

*

Tot ieri, în cadrul acțiunii BLOCADA, organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea/combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate.

Astfel, la nivel național, peste 2.800 de polițiști și jandarmi au acționat, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Au fost organizate 361 de filtre, în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 5.326 de autovehicule și legitimate 8.661 de persoane.

Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.197 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest și 62 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii Blocada, polițiștii au constatat 16 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 118 permise de conducere, dintre care 16 pentru alcool și 15 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 157 de certificate de înmatriculare.

Siguranța cetățenilor este o prioritate! În acest sens, structurile Ministerului Afacerilor Interne acționează permanent pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea comunității, fiind pregătite să intervină atunci când situația o impune.

Acțiunile polițiștilor și jandarmilor pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică vor continua și în perioada următoare.