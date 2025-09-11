ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20. Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului.

Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h

De asemenea, ANM a emis și o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03. Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ. Zone afectate: județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni

În intervalul menționat, în județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și în Munții Apuseni va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.